Теперь председатель Верховной Рады имеет возможность подписать данный закон и отправить его на подпись президенту.

Народные депутаты Украины разблокировали подписание закона о создании фонда частичного гарантирования кредитов для аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал ни один из трех "блокирующих" проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента от 4 ноября о принятии закона "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" (№3205-2).

Читайте такжеКабмин обновил программу удешевления кредитов для аграриев

За эти проекты голосовали 49, 52 и 54 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады имеет возможность подписать данный закон и отправить его на подпись президенту Украины.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве:

4 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Целью деятельности фонда является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), и которые осуществляют первичное производство сельскохозяйственной продукции, путем гарантирования исполнения обязательств таких субъектов предпринимательства по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования сельского хозяйства в Украине.

Автор: Дмитрий Шварц