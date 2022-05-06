По словам министра Тараса Высоцкого, страны мира не смогут заменить нашу продукцию даже в перспективе ближайших 3-5 лет.

Мир не имеет альтернативы украинской сельхозпродукции в тех объемах, которые экспортировала наша страна.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Мы поставляли 10% мирового экспорта пшеницы, более 15-20% ячменя, более 50% подсолнечного масла. Из Украины в среднем экспортировалось 50 млн тонн с/х продукции. В рекордные годы этот показатель доходил даже до 65 млн тонн. Сегодня нет возможности найти альтернативу таким объемам и заменить нашу продукцию. Это невозможно сделать физически, даже в перспективе ближайших 3-5 лет", – подчеркнул он.

По его словам, в связи с блокированием портов Одессы и Николаева Украина может сегодня экспортировать 15-20% от довоенных показателей. Что уже привело к существенному росту цен на с/х продукцию и ее физическому дефициту по всему миру, особенно в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.

Если ситуация с войной и блокированием портов будет продолжаться и в дальнейшем, то страны этих регионов в принципе не будут иметь зерна, а это означает голод.

"Правительство работает над расширением физического экспорта через альтернативные пути. К примеру, в апреле было экспортировано в 4 раза больше, чем в марте. Это еще недостаточно, но есть существенный прогресс. И мы в мае видим, что есть возможность еще увеличить экспортные показатели. Поэтому здесь есть две стратегии: прежде всего - наша победа и разблокирования портов, а второе – расширение этих альтернативных путей сбыта продукции", – сообщил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает обратиться к международным организациям, таким странам как Турция, с предложением совместно организовать коридор для вывоза заблокированного в портах зерна.

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