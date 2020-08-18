Украина готова расширить экспорт сельхозпродукции в Израиль

В Кабмине отметили, что Украина заинтересована в устойчивом экспорте украинской сельскохозяйственной продукции на израильский рынок.

Украина на фоне коронакризиса готова гарантировать бесперебойные поставки продовольственных товаров и сырья в другие страны мира, а также расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

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«Мы понимаем, что распространение коронавируса по всему миру негативно влияет на мировую экономику. Именно поэтому нам сегодня следует искать совместные пути для активизации экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», - цитирует пресс-служба Стефанишину.

По ее словам, в этих условиях важное значение имеет запуск соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

"Мы подтверждаем свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в аграрном секторе с Израилем", - заявила Стефанишина

«В то же время мы подтверждаем свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в аграрном секторе с Израилем и устойчивому экспорту украинской сельскохозяйственной продукции на израильский рынок», - приводятся слова вице-премьера.

Заявление ВТО

В апреле 2020 года Украина поддержала заявление Всемирной торговой организации об обеспечении открытой и предсказуемой торговли продовольствием во время пандемии коронавируса.

Хронология событий

Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.

В июле 2019 года депутаты Верховной Рады ратифицировали Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем, открывающее широкие возможности для отечественных товаропроизводителей по завоеванию стратегического рынка.

6 августа 2019 года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о зоне свободной торговли, который Верховная Рада приняла 11 июля. Израильская сторона до сих пор не ратифицировала соглашение.

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Автор: Елена Коваленко