Фермеры повышают цены, ведь запас капусты прошлогоднего урожая сокращается.

Белокочанная капуста прошлогоднего урожая за неделю существенно прибавила в цене. В среднем цена подскочила на 40%.

"С начала текущей недели украинские фермеры начали постепенно повышать цены на белокочанную капусту. Свое решение производители аргументируют сезонным сокращением предложения данной продукции на фоне стабильно высокого спроса", - пишет издание EastFruit.

Таким образом, фермеры, у которых еще есть запасы белокочанной капусты урожая 2023 года, начали повышать цены. В результате прошлогодняя капуста поступает в продажу по цене 8-13 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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В то же время указано, что сейчас цены на капусту в Украине в среднем на 38% ниже, чем годом ранее. При этом не исключено, что тенденция подорожания капусты сохранится, ведь ее запасы стремительно сокращаются.

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В Украине начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу. Продукцию в украинских хозяйствах сегодня предлагаются к продаже по 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Кроме того, оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле в сравнении с прелдыдущей неделей.

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