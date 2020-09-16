В мире упал спрос на вино / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg.

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Обрушение экспорта

Как пишет издание, глобальный экономический спад, изменение климата и введение США 25-процентных пошлин на французскую, испанскую, английскую и немецкую продукцию привели к обрушению экспорта. Погреба в Европе сейчас оказались буквально забиты никому не нужным вином.

Излишки вина

Из-за большого количества не проданного вина некоторые поставщики избавляются от излишков, продавая товары на винокурни, чтобы там из него делали дезинфицирующие средства и ингредиенты для духов.

Пожар

Если в Европе винограда в достатке, то для США сезон оказался провальным. Из-за лесных пожаров на западном побережье виноград пришлось собирать не созревшим. А знаменитый 45-летний виноградник каберне в долине Чилес и вовсе был уничтожен. Большая проблема — дым, запах которого может испортить виноград. Так что количество вина, особенного красного, в этом году может значительно сократиться. Хуже всего обстановка складывается в Орегоне: там сгорела винодельня Rogue Valley.

Коронавирус

В целом пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. В связи с этим производители договорились собирать меньше винограда — часть урожая будет уничтожена. Это касается сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье.

Потери украинских аграриев

Согласно прогнозу общественного союза "Аграрный союз Украины" потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в этом году могут достичь 118 млрд грн.

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Автор: УНИАН