Погреба в Европе сейчас оказались буквально забиты никому не нужным вином.

Нынешний урожай винограда может оказаться одним из самых проблемных для фермеров по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеЭксперты назвали лучшее итальянское фраголино

Обрушение экспорта

Как пишет издание, глобальный экономический спад, изменение климата и введение США 25-процентных пошлин на французскую, испанскую, английскую и немецкую продукцию привели к обрушению экспорта. Погреба в Европе сейчас оказались буквально забиты никому не нужным вином.

Излишки вина

Из-за большого количества не проданного вина некоторые поставщики избавляются от излишков, продавая товары на винокурни, чтобы там из него делали дезинфицирующие средства и ингредиенты для духов.

Пожар

Если в Европе винограда в достатке, то для США сезон оказался провальным. Из-за лесных пожаров на западном побережье виноград пришлось собирать не созревшим. А знаменитый 45-летний виноградник каберне в долине Чилес и вовсе был уничтожен. Большая проблема — дым, запах которого может испортить виноград. Так что количество вина, особенного красного, в этом году может значительно сократиться. Хуже всего обстановка складывается в Орегоне: там сгорела винодельня Rogue Valley.

Коронавирус

В целом пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. В связи с этим производители договорились собирать меньше винограда — часть урожая будет уничтожена. Это касается сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье.

Потери украинских аграриев

Согласно прогнозу общественного союза "Аграрный союз Украины" потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в этом году могут достичь 118 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН