В структуру холдинга TECHIIA вошла Culver Aviation — технологическая компания, которая обеспечивает быстрый сбор данных с поверхности земли с помощью БПЛА и их аналитику для принятия управленческих решений. Компания работает на рынке с 2014 года под брендом ITEC, а в 2021 году ее поглотил холдинг TECHIIA. Об этом пишут Экономические новости.
Culver Aviation имеет собственный авиапарк, производство и сервис беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нескольких модификаций и команды пилотов, которые уже работают по всей стране. Также в составе компании работает R&D центр разработки и внедрения инноваций в сферах БПЛА, картографии и точного земледелия.
Компания выполняет задачи клиентов в рекордно низкие сроки, при этом обеспечивает фото земли с детализацией до 2 см на пиксель — в десятки раз качественнее, чем спутник.
Александр Даниленко, основатель ITEC и CEO CulverAviation: «ITEC — это прежде всего инженерные разработки, которые позволяют создавать лучшие беспилотники в Украине. Холдинг TECHIIA — это большая технологическая экспертиза, опыт создания успешных ІТ-продуктов и покорения международного рынка. Вместе мы объединились, чтобы предоставлять уникальные технологические сервисы на основе БПЛА».
Юра Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA: «Наш принцип инвестиций — найти сильную, перспективную компанию и своей экспертизой и ресурсами помочь ей стать лидером на рынке. У Александра Даниленко 8 лет опыта создания БПЛА, его команда производит уникальные самолеты. С помощью TECHIIAони будут предоставлять технологические сервисы, на которые уже есть запрос далеко за пределами Украины».
Culver Aviation — это самая большая компания, которая стала проектом венчурной студии VRTX Venture Lab и вошла в структуру холдинга TECHIIA.
Александр Давыденко, управляющий директор VRTXVenture Lab: «Мы скрупулезно относимся к каждой компании, которая попадает в нашу венчурную студию. Потому что самой идеи, какой бы перспективной она ни казалась, мало. Важны стратегическое видение, умение управлять командой и работать с партнерами. У CulverAviation есть все это, а еще — актуальный продукт, на который есть огромный запрос на рынке. Это сложный проект, в котором соединены и хардвер, и софтвер, и многое другое. Но только у амбициозных проектов почти нет конкурентов».
Culver Aviation предлагает услуги:
● Геоинформатика и дистанционное зондирование земли
● Создание 3D карт и карт рельефа
● Визуальные и NDVI карты полей
● Помощь государственным органам в принятии решений по чрезвычайным ситуациям
Сервисы компании будут полезными для агроиндустрии, лесного хозяйства, землеустройства, геологических и горнодобывающих компаний, а также для гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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