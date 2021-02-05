Украину ожидает новый экспортный рекорд зерновых. По результатам этого маркетингового года наша страна получит больше дохода от экспорта, чем в прошлом.
Читайте такжеЛиван открыл свой рынок для украинской молочной продукцииОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Украинскую зерновую ассоциацию.
Отмечается, что глобальной проблемы с урожайностью прошлого года не было. Поэтому наша страна собрала третий или четвертый по величине урожай зерновых за все время независимости. А поскольку цены не снижаются, то Украина получит прибыль не меньшую, чем в прошлом.
Напомним, в то же время в Государственной фискальной службе отметили, что экспорт зерновых из Украины уменьшился. За 2020/2021 маркетинговый год экспорт составил около 29 миллионов тонн. А это на 21% меньше прошлогоднего показателя.
Что этому предшествовало
- Украина по объему поставок зерновых культур стала вторым экспортером в мире. Впереди только Соединенные Штаты.
- По данным Министерства сельского хозяйства США в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - кукурузы, пятое - пшеницы.
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