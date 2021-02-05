Украина собрала третий или четвертый по величине урожай зерновых за все время независимости.

Украину ожидает новый экспортный рекорд зерновых. По результатам этого маркетингового года наша страна получит больше дохода от экспорта, чем в прошлом.

Читайте такжеЛиван открыл свой рынок для украинской молочной продукцииОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Украинскую зерновую ассоциацию.

Отмечается, что глобальной проблемы с урожайностью прошлого года не было. Поэтому наша страна собрала третий или четвертый по величине урожай зерновых за все время независимости. А поскольку цены не снижаются, то Украина получит прибыль не меньшую, чем в прошлом.

Напомним, в то же время в Государственной фискальной службе отметили, что экспорт зерновых из Украины уменьшился. За 2020/2021 маркетинговый год экспорт составил около 29 миллионов тонн. А это на 21% меньше прошлогоднего показателя.

Что этому предшествовало

Украина по объему поставок зерновых культур стала вторым экспортером в мире. Впереди только Соединенные Штаты.

По данным Министерства сельского хозяйства США в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - кукурузы, пятое - пшеницы.

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Автор: УНИАН