Цены на продовольствие в январе выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

Цены на продовольствие в мире в январе 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2020 года, и, таким образом, этот показатель, рост которого продолжается восьмой месяц подряд, достиг самого высокого среднемесячного значения с июля 2014 года.

Читайте такжеВ Украине подняли зарплаты в агросекторе: кому и сколько будут платитьОб этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно сообщению, этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением цен на сахар, зерновые и растительные масла. Цены на мясо и молочную продукцию также выросли, но в меньшей степени.

В частности, в январе мировые цены на сахар выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли самого высокого уровня с мая 2017 года.

"Повышение цен было главным образом вызвано опасениями в связи с сокращением общемирового предложения в сезоне 2020–2021 годов в результате ухудшения видов на урожай в Европейском Союзе, Российской Федерации и Таиланде и более засушливой, чем обычно, погоды в Южной Америке", - объясняют в ФАО.

Зерновые за последний месяц в мире подорожали на 7,1%, при этом рост продолжается седьмой месяц подряд. Резко выросли международные цены на кукурузу: по сравнению с декабрем они повысились на 11,2%, а по сравнению с январем 2020 года – на 42,3%.

Растительные масла в январе по сравнению с декабрем подорожали на 5,8%, молочная продукция – на 1,6%, а мясо – на 1%. При этом в ФАО отметили, что мировые цены на мясо в январе 2021 года оказались на 7,3% ниже по сравнению с январем 2020 года.

Что этому предшествовало

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует сокращение производства и потребления рыбы и тропических фруктов в мире из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Анна Нагорная