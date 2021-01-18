В частности, украинские экспортеры вывезли 1,26 миллиона тонн пшеницы.

По данным Гостаможслужбы, по состоянию на 15 января Украина экспортировала 27,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Читайте такжеСтоимость украинской пшеницы на экспортном рынке превысила шестилетний максимум - экспертыОб этом сообщается на правительственном портале.

В разрезе культур на внешние рынки поставлено: пшеницы – 12,6 миллиона тонн; ячменя – 3,9 миллиона тонн; ржи - 1,7 тысячи тонн; кукурузы – 10,3 миллиона тонн.

Кроме того, экспортировано муки 81,5 тысячи тонн в пересчете на зерно.

В целом зерновых, зернобобовых культур и муки экспортировано на мировые рынки 27,3 миллиона тонн.

Что этому предшествовало

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что ситуация с продуктами, которые являются основой отечественного экспорта - зерновые, масличные, руда и металл, довольно обнадеживающие, что дает основания положительно оценивать перспективы 2021 года.

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Автор: Виктория Токарева