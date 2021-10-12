Средняя стоимость земли в октябре выросла до почти 44 тысяч гривен за гектар.

Средняя стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли по Украине уже выросла до почти 44 тысяч гривен, в то же время, стоимость такой земли в Киеве достигает 240 тысяч гривень.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы рынка земли.

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"Средняя стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли по состоянию на октябрь составляет 43 тысячи 879 грн. Стоимость земли для ведения товарного с/х производства достигает 32 тысячи 857 грн, а для личного крестьянского хозяйства – 33 тысячи грн. В то же время, у нас есть Киевская область, где средняя цена одного гектара с/х земли составляет 240 тысяч грн", – сказал министр.

Как отметил Лещенко, такие земли в Киеве и городах-спутниках, очевидно, не будут использованы для сельскохозяйственных нужд.

По словам министра, сейчас участники рынка земли формируют на сельскохозяйственные участки цены, которые выросли почти вдвое с момента снятия моратория на продажу.

Так, еще в июле 2021 года минимальная средняя цена на с/х землю составляла около одной тысячи долларов за гектар.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.

Ранее в правительстве прогнозировали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине достигнет около 50 тыс. гривен за гектар.

Автор: Анна Нагорная