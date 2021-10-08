За все время работы рынка земли в Украине продано более 68 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

С начала работы рынка земли в Украине - 1 июля и по состоянию на 8 октября украинцы продали более 68,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, из которых более 10 тыс. гектаров - за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на сегодня заключено 27 тысяч 568 сделок в рамках рынка земли", – отмечено в сообщении.

Больше всего земли за все время продано в Житомирской области – более 9,77 тысяч гектаров, а также в Винницкой – 8,63 тыс. га.

Меньше всего земли украинцы продают и покупают в Киевской (455 га), Луганской (303 га) и Харьковской (менее 300 га) областях.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.

Автор: Анна Бредихина