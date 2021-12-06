Украинцы возмущены стоимостью черешни, ведь за эти деньги можно несколько дней кормить целую семью.

В одном из супермаркетов Украины покупатели заметили черешню и были весьма удивлены. Сезон урожая этой ягоды уже давно прошел, но желающие полакомиться свежей черешней все равно могут ее купить. Однако цена "кусается" - за килограмм придется заплатить 1 тысячу 499 гривень.

О заоблачной цене черешни сообщили в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Импортная черешня появилась на прилавках в супермаркете "Сильпо", как сообщили авторы фото, на котором показана цена на ягоду. Украинцы были шокированы стоимостью, хотя многие отметили, что сейчас не сезон для черешни, потому сильно удивляться не стоит.

"Кому черешенки из Сильпо?", - пошутили пользователи.

В комментариях украинцы признаются, что едва ли будут покупать такую черешню, так как ее цена слишком высока. По мнению комментаторов, стоимость одного килограмма ягоды эквивалента стоимости рациона для одной семьи на несколько дней.

Читайте такжеМировые цены на кофе взлетели до рекордного максимума: что ждет Украину"Le Silpo магазин для богатых людей", "Это из Калифорнии. Уже не первую зиму привозят", "Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы", "Никто не заставляет покупать, это не товар первой необходимости. А если возят - значит покупают. Что не так?", - пишут украинцы, комментируя цену на черешню.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев не порадуют цены на свинину. Эксперты рассказали о ситуации на рынке и напугали прогнозом

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко