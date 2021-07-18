Эксперт уверен, что 2021-й для голубики будет несколько лучше, чем минувший.

Цены на голубику - популярную среди украинцев сезонную ягоду - за неделю снизились минимум на 40%.

Об этом сообщил директор компании "Бетек" Андрей Борисенко, передает AgroPortal.ua.

Читайте такжеВ этом году цены на ягоды будут отличаться от прошлогодних - прогнозПо его словам, произошло резкое потепление, и ягода начала быстро созревать, хотя и позже, чем обычно.

"Грубо говоря, с прошлой недели на сегодняшний день цены на голубику снизились почти вдвое — минимум на 40%. Это говорит о том, что массовые поставки ягоды вызвали коллапс", — говорит Борисенко.

Что касается качества ягоды, то, отметил он, в этом году оно будет несколько лучше прошлогоднего.

Ранее фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая предупредила, что в Украине в этом сезоне могут уничтожить часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур.

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Автор: Ольга Робейко