Витаминный сезон: когда ждать падения цен на овощи и фрукты

Половина лета позади, а цены на фрукты и овощи держатся на том же уровне, что и в начале сезона. Несмотря на хороший урожай, фермеры не спешат опускать цены. Почему в середине июля поход на рынок – все еще дорогое удовольствие, и когда ждать дешевых овощей, ягод и зелени – разбирался УНИАН.

Сезон свежих овощей и фруктов – в самом разгаре. На продуктовых рынках Украины уже повсеместно можно найти свежайшие, прямо с грядки, помидоры и огурцы, полезную зелень и изобилие всех возможных ягод с местных огородов.

Метеорологи и эксперты отмечают, что погодные условия в этом году были весьма хорошими для урожая овощей и фруктов. Тем не менее, цены – далеко не самые низкие.

К примеру, молодой картофель сегодня стоит дороже, чем в засушливом 2020 году, когда корнеплоды было сложно выкопать из сухой земли и урожай просто портился.

«Подорожала молодая картошка – от 20 грн за килограмм мелкой и до 30 грн за крупную. Раньше на 30 грн можно было купить целое ведро картошки», – делится наблюдением полтавчанка Олеся, пришедшая за покупками на местный рынок.

Хозяйка также возмущается, что хоть черешни в этом году много, продавцы все равно не спешат опускать цены. Так, за крупные, сладкие мелитопольские ягоды на рынке просят не меньше 70, а то и все 100 гривень.

УНИАН поговорил с экспертами, чтобы разобраться, почему цены на овощи и фрукты не снизились в самый разгар витаминного сезона.

Запоздалый урожай

В целом, текущий год оказался благоприятным по погодным условиям практически для всех сельскохозяйственных растений, особенно – для сезонных летних овощей. Единственное, что сезон начался с опозданием на две недели из-за затянувшихся весенних холодов.

«Поэтому часть овощей пока стоят больше, чем годом ранее. В первую очередь это касается молодого картофеля, который сейчас на 15 процентов дороже по сравнению с прошлым годом. Что касается огурцов, то цены в начале июля 2021 года были даже на 40 процентов ниже, а стоимость помидоров – на 5 процентов ниже. Салаты и зелень стоят плюс-минус так, как и год назад», – рассказала УНИАН аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин.

Это же касается ягод, которые поступили в продажу на две недели позже обычного и по более высоким ценам, чем в начале июля прошлого года.

Клубника, цена которой в начале лета била все рекорды, сейчас распродается по 40 грн/кг – ягода уже отходит. А появившаяся пару недель назад малина сейчас стоит в среднем 70 грн/кг, или 15-20 гривень за стаканчик (без торга).

Буквально на днях украинские садоводы начали собирать раннюю ежевику и голубику. Пока на рынках и в магазинах продаются импортные или тепличные ягоды, а цены доходят до 500 грн/кг. Однако уже в ближайшие недели местных ягод будет больше, а цены на них, соответственно, станут ниже.

Дождливое лето

Отметим, что с черешней в этом году сложилась парадоксальная ситуация – ягод много, но фермерам выгоднее оставить урожай гнить на деревьях, чем собирать и везти на продажу.

Казалось бы, стоит лишь снизить цену до 20 грн/кг – и избыток черешни на рынке разойдется моментально, ведь покупателям сложно пройти мимо такой «шары». Но не все так просто.

«Скорее всего, ягоды, которые осталась на деревьях, непригодны для транспортировки. Из-за значительных осадков, наблюдавшихся в период созревания черешни, ягода набрала много влаги и значительно сократился ее срок годности. Поэтому иногда бывает даже экономически нецелесообразно заниматься сбором некачественного урожая, несмотря на его избыток», – объяснила аналитик УКАБ Литвин.

Действительно, из-за обильных дождей в начале лета, которые прошли во всех регионах Украины и не обошли даже засушливый юг, фермеры потеряли некоторую часть урожая.

«Морковь, картошка, кабачки и другие твердые овощи остались более-менее целыми на большинстве посадок. Зато ливни «хорошо» побили клубнику – она годилась только на компот. Немного подгнил лук. Еще из-за влаги в зелени, особенно в щавеле, появилось много червей и слизней – не самый приятный сюрприз кому-то попадется в зеленый борщ», – рассказывает Татьяна, которая выращивает овощи на своем участке для продажи на одном из столичных рынков.

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Цены и прогнозы

Несмотря на то, что ливни и град доставили фермерам массу хлопот, массовой порчи урожая овощей и фруктов этим летом, к счастью, в большинстве регионов нашей страны не произошло. Поэтому и аномальных цен в ближайшее время ожидать не стоит.

В первой половине июля обильные дожди сменились жарой, которая не собирается отступать еще минимум неделю. И сейчас главная забота фермеров – защитить урожай от жгучего солнца и пересыхания.

«Украину накрыл антициклон – стало сухо и жарко. Но за весну и начало лета в почве накопилось достаточно влаги, так что засухи даже на юге Украины не ожидается», – рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Продавцы овощей допускают, что в течение следующих нескольких недель могут снизить цены на молодую картошку с 20-30 грн/кг до 15-20 грн/кг, помидоры – с 40-50 грн/кг до 25-35 грн/кг в зависимости от сорта и размера, а также «скинуть» несколько гривен от текущей цены огурцов и зелени.

Что касается ягод, то при благоприятных погодных условиях следует ожидать цен на малину и смородину на уровне прошлого года, а это от 70 грн/кг или дешевле, в зависимости от места покупки.

Все более популярной для выращивания и продажи в Украине становится голубика – в плодоношение вступают новые плантации элитных ягод, урожай которых в этом году будет больше, а цены, скорее всего, ниже.

«В этом году возможно удешевление украинской голубики на 10-15 процентов», – прогнозируют эксперты УКАБ.

Прогнозы экспертов относительно других летних фруктов и ягод тоже достаточно оптимистичны – урожай будет хорошим, цены – на уровне или ниже прошлогодних.

Так что лето 2021 года обещает быть по-настоящему витаминным, ягодным и солнечным – еще, похоже, и по карману каждому украинцу.

Анна Нагорная

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