В Украине может резко подорожать мясо / REUTERS

В течение 2021 года цены на мясо на украинских рынках вырастут в среднем на 10%.

Читайте такжеЦены на хлеб невозможно снизить из-за подорожания зерна - эксперты

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на производителей.

"Цена за килограмм свинины может подняться до 150 гривень. Подорожает также курятина и говядина. Именно это повлияет и на рост стоимости на изделия из этих видов мяса", - говорится в сообщении. 

По словам, исполнительного директора Ассоциации "мясная отрасль" Николая Бабенко, причиной роста стоимости на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость. Кроме того, на 40% выросла себестоимость мяса.

Следует заметить, что в течение последнего года цены на курятину достигли минимального значения за последние 15 лет. Комбикорм стремительно дорожает, это существенно влияет на стоимость куриного мяса и яиц. 

Что этому предшествовало

  • В Украине сало дорожает вместе со свининой.
  • Свиноводы же заявляют, что вынуждены сбывать свою продукцию за бесценок.
  • А в магазинах свинина и сало для покупателей едва ли не втрое дороже цены производителя.
  • Производителям выращивать свиней пока невыгодно, а украинцам покупать красное мясо недешево.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная