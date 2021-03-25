Цена за килограмм свинины может подняться до 150 гривень.

В течение 2021 года цены на мясо на украинских рынках вырастут в среднем на 10%.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на производителей.

"Цена за килограмм свинины может подняться до 150 гривень. Подорожает также курятина и говядина. Именно это повлияет и на рост стоимости на изделия из этих видов мяса", - говорится в сообщении.

По словам, исполнительного директора Ассоциации "мясная отрасль" Николая Бабенко, причиной роста стоимости на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость. Кроме того, на 40% выросла себестоимость мяса.

Следует заметить, что в течение последнего года цены на курятину достигли минимального значения за последние 15 лет. Комбикорм стремительно дорожает, это существенно влияет на стоимость куриного мяса и яиц.

Что этому предшествовало

В Украине сало дорожает вместе со свининой.

Свиноводы же заявляют, что вынуждены сбывать свою продукцию за бесценок.

А в магазинах свинина и сало для покупателей едва ли не втрое дороже цены производителя.

Производителям выращивать свиней пока невыгодно, а украинцам покупать красное мясо недешево.

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Автор: Анна Нагорная