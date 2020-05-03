Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожать

По его мнению, в 2020 году стоимость продуктов увеличится на 10-15%.

Украину в 2020 году ожидает неурожай, а также повышение цен на хлеб и картофель.

Соответствующий прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Обозревателю». Он назвал причины такой ситуации.

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"Уже сегодня есть четкое понимание того, что по погодным условиям этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам, урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – отметил Пендзин.

Одновременно на урожай овощей, а особенно картофеля, по его словам, повлиял карантин из-за распространения коронавируса.

"Мы не посадили овощи борщового набора. 98% картофеля у нас в стране производят сами украинцы. Но если сельские жители смогли посадить свои огороды, то горожане не смогли добраться до своих дачных участков из-за карантина и отсутствия транспорта. Поэтому в этом году картофеля будет меньше, а цена на него возрастет", – заявил экономист.

По его мнению, в 2020 году стоимость продуктов увеличится на 10-15%. Но в то же время он отметил, что это пока предварительные оценки, ведь по состоянию на 2 мая весенне-полевые работы еще не были закончены.

"Хотя мировые цены на продовольствие падают, потому что резко сократился спрос со стороны бизнеса: не работают кафе, рестораны, бары, фастфуды. На мировых рынках сахар и растительное масло подешевели на 12%. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия, и из-за карантина много стран не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – отметил Пендзин.