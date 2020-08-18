Несмотря на сезон: в Украине неожиданно подорожали фрукты

При этом цены на большинство овощей в июле оставались ниже уровня июля 2019 года.

Цены на фрукты в Украине в июле текущего года выросли на 1% в годовом выражении вместо привычного снижения в этом месяце.

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Об этом говорится в обзоре инфляции за июль департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Ценовое давление на рынок было вызвано негативным влиянием погодных условий весной, что снизило объемы урожая, в частности фруктов (потеря части урожая), и более дорогим импортом", - говорится в обзоре.

При этом в 2017-2019 годах среднее июльское снижение цены на фрукты, по расчетам Минэкономики, составляло 4% в годовом выражении.

Отмечается, что в июле фактор сезонности проявился в росте цен на арбузы, поскольку они, в основном, дешевеют только в августе.

Также сообщается, что в июле выросли цены и на отдельные овощи, в частности на морковь, из-за перебоев в поставках. За семь месяцев 2020 года объемы импорта овощей группы "Морковь, репа, столовая свекла, редька, сельдерей" снизились в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно обзору, в целом в июле цены на большинство овощей оставались ниже, чем за аналогичный месяц 2019 года, что объясняется поступлением на рынок нового урожая. При этом также вырос импорт отдельных овощей – за семь месяцев текущего года Украина увеличила закупки за границей картофеля в 10,7 раза, огурцов - на 41,5%, помидоров - почти на 20%.

Минэкономики также отметило нетипичное снижение цен на мясо в июле, что связано с падением мировых цен на свинину и говядину.

"Кроме того, из-за ограниченного спроса на внешних рынках также и на продукцию птицеводства, произошло снижение внутренних цен на яйца (на 15,1%)", - говорится в обзоре.

Рост цен в июле

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

Потребительские цены в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,6%, а с начала года – выросли на 1,4%.

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Автор: Анна Нагорная