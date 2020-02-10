Украинские картофелеводы не заинтересованы в росте производства – эксперты

Представители отрасли призывают вернуть господдержку отрасли - компенсации за строительство хранилищ и покупку оросительной техники.

Украинским картофелеводам не хватает стимулов, чтобы продолжать и развивать производство, они считают необходимым, чтобы государство вернуло программы по поддержке отрасли.

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Об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

"Высокая себестоимость производства и боязнь рынка земли могут повлиять на то, что украинский рынок картофеля фактически погибнет. Каких-либо стимулов держаться за картофелеводство у украинских производителей нет”, - сказала она.

По ее словам, бороться за отрасль предприниматели не пытаются – значительно легче перейти на зерновые и масличные культуры, которые можно продать за валюту. При этом один гектар под выращивание картофеля требует 75 тысяч гривень вложений, а кукурузы - 12 тысяч гривень.

Выращенный картофель предприятиям негде хранить – все хранилища промышленных хозяйствах Украины вмещают около 300 тысяч тонн, а внутреннее потребление картофеля в стране составляет 4 миллиона тонн в год.

"Для того, чтобы прожить цикл с осени и до мая на картофеле, необходимо иметь промышленные хранилища минимум для 1,5 миллиона тонн. Это позволит обеспечить всего-навсего супермаркеты и оптовые сельхозрынки, остальное будет торговаться, как и принято у нас, на базарчиках, с земли", - добавила Руженкова.

В связи с этим представители отрасли призывают вернуть программы поддержки картофелеводства по таким направлениям: компенсация стоимости строительства картофелехранилищ, возмещение стоимости отечественной сельхозтехники для орошения и техники для доработки продукции (сортировки и мытья). Аналогичные программы господдержки существовали только в 2011-2012 годах.

Как считает владелец фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко, Украине также нужно ввести зеркальные квоты на импорт для защиты отечественного рынка картофеля.

"Мы говорим не об ограничениях импортной продукции, а про прохождение нормальных карантинных условий, которые существуют в Европе и России по отношению к украинской продукции, такие же должны появиться и у нас для ввоза импортного картофеля в страну", - сказал эксперт.

Он добавил, что прохождение через таможню белорусского картофеля занимает всего один день, а украинским производителям сложно получить разрешение на перемещение продукции внутри страны, не говоря уже об экспорте.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.