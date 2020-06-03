"Борщевой набор": во сколько обойдется приготовить украинское блюдо

В набор вошли по одному килограмму моркови, капусты, свеклы, лука и картофеля.

Аналитический портал собрал данные о закупках в областях и выяснил, сколько будет стоить борщевой набор.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В набор вошли по одному килограмму моркови, капусты, свеклы, лука и картофеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем по стране такой борщевой набор будет стоить 48 гривень. Самое дорогое национальное блюдо в Черкасской области - 55 гривень. Также дороже среднего порция борща оказалась в Донецкой и Одесской областях.

Лидером по дешевизне неожиданно стала столица. В Киеве за борщевой набор отдают 43 гривни.

Как сообщалось, в Государственной службе статистики назвали продукты, которые больше всего выросли в цене с начала этого года. Больше всего выросли в цене гречка, лук и яблоки. Гречневая крупа подорожала почти на 30%. Стоимость лука выросла более чем в два раза. Яблоки выросли в цене почти на 20%.

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