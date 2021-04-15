Украинское посольство в Аргентине получило официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов.

Аргентина открыла свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило соответствующую официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства.

"Благодаря этому украинские производители получили дополнительный доступ к большому рынку Аргентины, где проживает более 40 млн человек", – приводятся в сообщении слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Отмечается, что для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов должны пройти аккредитацию при местной Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов. На период пандемии это разрешено делать дистанционно.

В Госпродпотребслужбе добавили, что ранее Украина также согласовала документы для экспорта в Аргентину коллагена и желатина. В свою очередь, из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего крупного рогатого скота.

Что этому предшествовало

В марте 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.

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Автор: Анна Нагорная