На сегодняшний день производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов.

Сезон бахчевых в Украине в 2020 году завершится приблизительно на две недели раньше, чем в 2019-м.

По мнению операторов рынка, это связано со снижением производства бахчевых из-за сокращения площадей под этими культурами, а также из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает EastFruit.

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Валовый сбор

"В целом, украинские фермеры довольны нынешним сезоном бахчевых культур, — заявил Александр Хорев, руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты. — Но только с точки зрения экономической эффективности, что касается самого урожая, то, по их словам, валовой сбор качественных арбузов и дынь в 2020 году снизился вдвое по отношению к прошлому сезону".

"Естественно, нечего сообщить и о расширении географии экспорта и наращивании объемов бахчевых, отправленных на внешние рынки. И именно последние факты, оставляют массу вопросов по дальнейшему эффективному развитию рынка бахчевых культур в Украине», — подытожил эксперт.

Остаточные партии

При этом в течение всего сезона цена на бахчевые в Украине удерживалась на достаточно высоком уровне. На сегодняшний день производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов по цене 1,50−3,50грн/кг ($0,05−0,13/кг), а это в среднем в 2,5 дороже, чем в конце лета прошлого года. Тем временем, последние партии дынь фермеры готовы отгружать по цене 3−5 грн/кг ($0,11−0,18/кг) в зависимости от сорта и качества, что фактически соответствует прошлогоднему уровню цен в аналогичный период.

Какие были прогнозы

В июле 2020 года цена на арбузы в Украине в среднем была на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Эксперты прогнозировали, что дешевых арбузов в этом году не будет.

По состоянию на 5 августа арбузы в Украине подорожали втрое с начала сезона. Резкое подорожание эксперты объясняли неблагоприятной погодой, которая повлияла на созревание арбузов.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что в Херсонской области массово начали собирать арбузы, выращенные без пленки и удобрений. В течение недели на столичных рынках ожидали снижение цен на арбузы.

По состоянию на 25 августа 2020 года в Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд.

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Автор: Елена Коваленко