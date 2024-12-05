3 года большой войны. Как Prometey борется за свое дело с момента полномасштабного вторжения

Агрохолдинг PROMETEY, имевший одну из крупнейших элеваторных сетей в стране, скоро 3 года как в один день потерял треть своего бизнеса. Из 30 элеваторов в довоенные времена, сейчас в PROMETEY функционируют всего 12. И это далеко не все потери компании после полномасштабного вторжения. Оккупация части бизнеса, постоянные ракетные обстрелы элеваторов на Востоке страны, заминирование более 2 тыс. га земли и мобилизация работников компании.

Февраль 2022 года: начало потерь

На начало 2022 года агрохолдинг PROMETEY имел 30 элеваторов в 11 областях Украины, которые обеспечивали 1,87 млн тонн хранения суммарно. В первые же дни войны четыре элеватора агрохолдинга в Запорожской области оказались в оккупации - это 275 тысяч тонн хранения. Еще 6 элеваторов в результате обстрелов получили серьезные повреждения.

Среди них "Великоалександровский элеватор", "Золочевское ХПП", "Снигиревский элеватор", "Гайчурский элеватор", "Днепровский элеватор" и "Вознесенский элеватор", которые составляли около 295 тыс. т. хранения.

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Известно, что "Вознесенский элеватор" целенаправленно бомбили несколько дней подряд.

Элеватор в освобожденной Снигиревке сильно поврежден, поэтому восстановить его работу так и не удалось.

В Золочевское ХПП было уже четыре попадания.

На месте Гайчурского елеватора местами остался один лишь кирпич. Большинство зданий не подлежат ремонту.

Убытки PROMETEY в цифрах

Только на Снигеревском елеваторе хранилось более 27 тыс.т. семян подсолнечника, амиачной селитры более 5 тыс. т., минудобрений 6,7 тыс.т., пшеницы – 3,22 тыс.т., и дизельного топлива 95 тыс.т.

В целом, убытков на сумму в почти 500 млн. грн насчитывают в компании только от потерь сельскохозяйственной продукции, которая была на хранении элеваторов. Еще на 489 миллионов гривен компания потеряла минудобрений, дизельного топлива и строительных материалов, которые хранились на оккупированных или разбомбленных элеваторах. По подсчетам специалистов компании, на пяти пострадавших предприятиях сумма поврежденного имущества уже достигает почти 755 миллионов гривен. Совокупные финансовые потери PROMETEY от войны пока составляют 1 миллиард 689 миллионов 806 тысяч гривен. Это включает как прямые потери, так и повреждения инфраструктуры и материальных ресурсов. И стоит отметить - это только те потери, которые удалось подщитать. До сих пор в оккупации находится 4 элеватора компании, об убытках которых сказать достаточно сложно.

Кадровые потери

Но главная потеря компании - это специалисты. Сейчас 76 работников компании защищают страну в рядах ВСУ. В основном это трактористы, комбайнеры, водители. В условиях войны, найти им замену почти невозможно. Производственная компания агрохолдинга переживает кадровый голод именно узкопрофильных специалистов.

Путь восстановления: реконструкция поврежденных и покупка новых зернохранилищ

Летом 2022-го года PROMETEY покупает на Днепропетровщине новый элеватор. А в 2023-м году зернохранилища в Днепре и Николаевской областях, включая пострадавший от обстрелов оккупантами элеватор в Вознесенске, были полностью восстановлены и введены в эксплуатацию. Директор элеваторного направления PROMETEY АлександрШутов тогда комментировал.

"Предприятие расчистило завалы, восстановило складские помещения и инфраструктуру, снова ввело в эксплуатацию хранилище. Сейчас лифт работает в обычном режиме".

Быстрое восстановление довоенных мощностей, надеялись в компании, поможет агрохолдингу устоять во время войны. Однако неожиданные трудности появились со стороны украинских налоговых органов. Блокировка налоговых накладных, задержки с возвратом НДС, штрафы и другие бюрократические преграды создали дополнительное давление, которое агрохолдинг едва выдерживает. Поэтому, вместо поддержки в такое сложное время для агросектора, налоговики буквально уничтожают бизнес, который и так едва теплится.

Последствия войны для агросектора

За три года войны Prometey вынужден был сократить штат работников, закрыть часть элеваторов и привлечь банковские кредиты, чтобы остаться на плаву. Подобная ситуация сложилась и во многих других компаниях аграрного сектора. Потеря значительных территорий, загрязнение земель минами и снарядами, уничтожение инфраструктуры привели к сокращению объемов производства и экспорта.

Смогли ли государственные органы власти поддержать аграриев в этот критический период? К сожалению, во многих бизнесах чувствуется не поддержка, а сопротивление. Заморозка НДС, проверки, занесение компаний в рисковые только усиливают кризис. В PROMETEY верят - вызовы войны можно превратить в возможности. Для этого нужно лишь, чтобы все государственные структуры стали партнерами бизнеса в восстановлении агросектора.