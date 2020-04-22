Украина резко сократила экспорт агротехники: кто и что покупает

Экспорт агротехники из Украины в 2019 году сократился почти на 10%. Больше всего сократился экспорт украинских сельскохозяйственных тракторов - в 2,5 раза.

Экспорт агротехники украинского производства в 2019 году сократился почти на 10% по сравнению с 2018 годом, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"Экспортные возможности Украины по основным видам техники для сельского хозяйства традиционно значительно ниже, чем импортные. Однако в 2019 году объемы зарубежных поставок критично – на 9,4% – уменьшились и составили лишь 37,6 млн долл.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего сократился экспорт украинских сельскохозяйственных тракторов - в 2,5 раза. В прошлом году он составил 3,3 млн долл. против 7,4 млн долл. в 2018 году.

Основным импортером этого вида сельхозтехники в прошлом году стала Беларусь, закупившая в Украине тракторов на сумму 1,1 млн долл., что составляет 33,3% от общей стоимости продаж.

На втором месте – Румыния, которая заплатила за украинские тракторы 0,9 млн долл. (27,3%). Значительно меньшие доли в импорте тракторов из Украины – у Молдовы (0,5 млн долл., или 15,2%), Куба (0,4 млн долл., или 12,1%) и Израиль (0,2 млн долл., или 6 0%).

Согласно сообщению, наибольший доход в 2019 году – 10,3 млн. долл. – принес украинским производителям техники экспорт сеялок.

"Впрочем, и этот показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом на 30,0%", - отмечают эксперты.

Больше всего сеялок (почти 37%) приобрела Беларусь на сумму 3,8 млн долл., Казахстан (26%) на сумму 2,7 млн долл. и Молдова (12,6%) на 1,3 млн долл. Также закупали украинские сеялки Болгария (10,7% или 1,1 млн долл.) и Польша (около 7%, на 0,7 млн долл).

Объемы зарубежных поставок косилок сократились на 10% - до 6,4 млн долл. Отмечается, что львиную долю косилок закупила Россия (65,5%) на сумму 4,2 млн долл. Казахстан закупил украинских косилок на 0,8 млн долл. (12,5%), Молдова - на 0,5 млн долл. (7,8%), а Аргентина, впервые закупила у Украины сельхозтехнику – на 0,3 млн долл. (4,7%).

По оценкам ученых "Института аграрной экономики", в 2020 году сохранится негативная тенденция к уменьшению экспортных операций.

"В результате дальнейший спад объема продаж отечественной агротехники прогнозируется на уровне 15-20%. Основной причиной этого будет мировой экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, нестабильность на рынке земельных ресурсов и ограниченность доступа к кредитным ресурсам", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в прошлом году украинские аграрии были хуже обеспечены техникой, чем в 2018 году. В частности, в 2019 году Украина импортировала на 17% меньше сельхозтехники – на около 770 млн долл., а техники украинского производства было закуплено на 8,4% меньше - на сумму 8,7 млрд грн.

В 2020 году на программу государственной поддержки АПК в госбюджете заложено 4 миллиарда гривень. В частности, 1 миллиард гривень предусмотрен на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования. Аграрии смогут получать компенсацию в размере 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в этом году.