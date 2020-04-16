Главный санврач рекомендовал запретить работу рынков

МОЗ предлагает запретить работу как продовольственных, так и непродовольственных и смешанных рынков.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков. Читайте такжеМинистр экономики спрогнозировал, будет ли скачок цен на продукты перед Пасхой Соответствующее постановление с подписью Ляшко от 16 апреля опубликовано на сайте Министерства здравоохранения. "Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - сказано в документе. Как сообщал УНИАН, 31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер. Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

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