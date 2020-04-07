АМКУ провел встречу с ритейлерами для расследования скачка цен на продукты

Комитет провел онлайн-встречу с крупнейшими украинскими торговыми сетями для получения показаний.

Антимонопольный комитет Украины провел онлайн-встречу с представителями крупнейших торговых сетей страны в рамках расследования скачка цен на продукты, который был зафиксирован в марте.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Сегодня мы встретились с представителями NOVUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт, Сильпо, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, АТБ-Маркет, VARUS, BILLA, подали ходатайство о предоставлении объяснений в онлайн режиме. Полученные показания прорабатываются", - написал он.

Также Хмельницкий сообщил, что 7 апреля АМКУ проведет встречу с поставщиками (оптовиками) и производителями продуктов питания в Украине.

Отмечается, что киевское теротделение комитета привлекло к делу о возможном завышении цен еще 27 субъектов хозяйствования (поставщиков продукции).

Среди них, в частности, ООО "Украинская оптово торговая компания", ООО "ТОМАТТИ", ООО "Компания Консалтинг-Инвест", ООО "Торговый дом" Калиновка-ПРЕМИУМ", ООО "ОЛИМП", ООО "ТРИО", ООО "Агрико Украина", ООО "Украгрокомплекс НПП" и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.