Магазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ

В АМКУ считают, что торговые сети снизили цены из-за открытия расследования об антиконкурентных действиях.

Цены на основные продукты питания в Киеве за последние 7 дней не выросли, а на некоторые товары даже снизились.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

“Можем констатировать – за последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились”, - написал он.

По его словам, торговые сети отреагировали снижением цен из-за открытия АМКУ расследования об антиконкурентных действиях.

“Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентних (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, или все вместе?” - написал Хмельницкий.

По его словам, в ближайшие дни АМКУ намерен получить протокольные объяснения от потенциальных ответчиков по делу.

Он также добавил, что специалисты Киевского территориального отделения АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети столицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.