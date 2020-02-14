Украина сохранила место в ТОП-3 экспортеров агропродукции в ЕС

Украина нарастила объемы экспорта товаров с добавленной стоимостью.

Украина в январе-ноябре 2019 года экспортировала в Европейский Cоюз агропродукции на 7,3 миллиарда евро, сохранив позицию среди ТОП-3 экспортеров этой продукции в ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на отчет Европейской комиссии.

Украина оказалась на третьем месте по экспорту агропродукции в ЕС после США (12 миллиардов евро), Бразилии (11,7 миллиарда евро), но обогнала Китай (6,1 миллиарда евро).

Также в сообщении отмечается, что по сравнению с показателями аналогичного периода 2017-2018 годов экспорт агропродукции из Украины в ЕС увеличился на 36%.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, Украина наращивает экспорт продукции с добавленной стоимостью.

"Наши партнеры из ЕС отмечают, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, где Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали "сильной стороной" страны во всем мире", - цитирует пресс-служба Кулебу.

"Среди пищевого экспорта мы продаем далеко не только зерновые или овощи и фрукты. Растет доля продукции с добавленной стоимостью. С уверенностью можно сказать, что Украина - одна из стран, которая уже кормит ЕС", - отметил он.

Согласно сообщению, наибольший прирост в этой категории товаров продемонстрировали (данные по экспорту в ЕС за 10 месяцев 2019 года): капуста (+2001,9%), свиной жир и жир птицы (+40,9%), ячмень (+204,8%), овес ( +125,5%), яйца (+229,8%), соевое масло (+165,8%), корнеплоды (+115,8%).

Среди товаров с большей добавленной стоимостью – моллюски (замороженные, копченые и т.п. +389,5%); варенье, джемы, желе, мармелад (+226%); молочные продукты (пахта, сливки, йогурты, кефиры, сгущенное молоко и т.д. +203,3%); экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикория (+377,5%).

Также выросли объемы экспорта масел (+67,8%); готовых изделий из зерна (хлопья, +65%); круп (+37,3%); хлебобулочных кондитерских изделий (+26,7%); макаронных изделий (+14,68%).

Среди других категорий вырос экспорт цветов (+86,9%).

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, экспорт товаров из Украины по итогам 2019 года увеличился на 6,4% за счет рекордных поставок агропродукции, несмотря на ухудшение цен для украинских экспортеров.