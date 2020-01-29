Тростянецкий спиртзавод строит первую в Украине выпарную установку (видео)

На сегодня решены все технические вопросы, связанные со строительством, и уже начинаются основные работы по строительству установки.

На сегодня в Украине много спиртовых предприятий столкнулись с проблемой переработки барды. И именно Тростянецкий спиртзавод первый взялся за решение этого вопроса, в частности, с помощью модернизации производства и строительства выпарной установки.

Об этом говорится в сюжете ТРК «Вінниччина».

Некоторое время между жителями Тростянца и Государственным предприятием «Тростянецкий спиртовый завод» был определенный конфликт. Люди сетовали на ощутимый запах. По их словам, причина, якобы, из-за деятельности завода. Люди требовали, чтобы проблема была решена. Именно поэтому предприятие пошло им на встречу и совершило определенные действия для устранения проблемы.

И вот исторический момент, не только для Тростянца, а и для всего государства. На предприятии презентовали и дали старт строительству первой в Украине выпарной установки. Ее разработчик Сергей Цыганков, доктор технических наук в Институте пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины. Он заявляет, что технология прогрессивная, на уровне мировых образцов, а отдельные детали - ноу-хау института. В Украине аналогов установке нет.

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Переработка барды с помощью выпарной установки, делает субстанцию более концентрированной, уменьшает ее объем, а остатки - это техническая вода, которая безопасна для окружающей среды.

Оборудование разместят непосредственно на территории спиртового завода. Испарительная установка будет состоять из двух корпусов, высота 18 метров, площадью 6 на 12. На сооружение уйдет всего около двух с половиной месяцев!

На сегодня решены все технические вопросы, связанные со строительством, и уже начинаются основные работы по строительству установки.

Жители Тростянца новость о том, что выпарную установку таки построят, воспринимают с положительным удивлением и отмечают, что за то, чтобы завод продолжал работу, ведь он создает рабочие места и платит налоги в местный бюджет.

О том, как планируют решать экологическую ситуацию в Тростянце, смотрите в сюжете ТРК «Вінниччина»: