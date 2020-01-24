Сколько зерна продала Украина: свежие цифры

Украина с июля экспортировала 34,7 млн тонн зерновых. Экспорт пшеницы за этот период превысил 15,5 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 34,67 млн тонн зерна, что на 7,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,5 млн тонн, ячменя - 3,8 млн тонн, кукурузы - 14,9 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 214 тыс. тонн, что на 75,8 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 млн тонн зерновых.