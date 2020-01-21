В нескольких европейских странах зафиксированы вспышки птичьего гриппа

Последняя крупная эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов.

В Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и Германии зафиксированы вспышки птичьего гриппа (вирус H5N8).

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в Германии сегодня сообщили, что в федеральной земле Бранденбург обнаружен вирус H5N8 у дикого гуся. Но риск, что заразиться могла также птица на фермах, очень мал, отметили в профильном министерстве.

Последняя крупная эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов - возбудитель заболевания попал вместе с перелетными птицами из Азии. Тогда пришлось убить сотни тысяч птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

По информации Польского радио, в Люблинском воеводстве из-за птичьего гриппа было уничтожено 127 тысяч птиц, дезинфицированны 12 фермерских хозяйств. По предварительным данным, убытки фермеров составили около 10 млн злотых (2,35 млн евро).

Как сообщал УНИАН, 18 января специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали случай птичьего гриппа в Винницкой области, на агропредприятии "Хутор".

По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тысяч голов птицы яичного направления.

Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание выявлено на любой территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп причиняет значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.