Законопроект о рынке земли пока не стоит в повестке дня – Разумков

Председатель ВР выразил мнение, что на текущей неделе в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Регламент ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект о рынке земли пока не стоит в повестке дня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, когда на рассмотрение ВР может быть вынесен законопроект о земле.

«По состоянию на сегодня этот законопроект не стоит в повестке дня. Но мы идем к тому, чтобы рассматривать все законы, которые есть в повестке дня сессии. Но время у нас есть для этого», - сказал спикер.

На уточнение, может ли этот законопроект появиться на рассмотрении на текущей неделе, председатель ВР отметил: «по состоянию на сегодня его нет».

В то же время Разумков выразил мнение, что на текущей неделе в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Регламент ВР.