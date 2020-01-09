Ситуация в Иране может негативно отразиться на украинском агроэкспорте - Милованов

Иран является значительным импортером продукции украинского АПК.

Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для отечественных экспортеров, поскольку эта страна является значительным потребителем украинской сельскохозяйственной продукции.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Иран является значительным импортером украинской сельскохозяйственной продукции. Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для этой части экспорта", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил его в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января Иран нанес удар со своей территории более чем десятком ракет по двум военным базам в Ираке, на которых находились военные США и других стран антитеррористической коалиции. Ракетная атака длилась около 30 минут, всего было выпущено 22 ракеты. Жертв и пострадавших атаки не было.