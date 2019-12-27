Эксперт оценил стоимость импортных продуктов на новогоднем столе украинцев

По словам эксперта, импортный алкоголь в этом году дешевле на 20% по сравнению с 2018 годом.

Импортные продукты на новогоднем столе украинцев, в том числе импортный алкоголь, красная икра и красная рыба, не подорожают благодаря укреплению гривни в текущем году.

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Об этом на пресс-конференции сообщил директор украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Если вы покупаете много импортного, то стоимость новогоднего стола не вырастет или даже снизится”, - сказал он.

“Укрепление гривни по отношению к доллару привело к удешевлению импортных товаров, таким образом, мы можем дешевле покупать красную рыбу и икру. Те же, кто накрывает стол из импортных продуктов, в этом году могут сделать это дешевле”, - сказал Дорошенко.

Он добавил, что импортный алкоголь в этом году дешевле на 20% по сравнению с 2018 годом.

При этом, по его словам, средний новогодний стол, состоящий преимущественно из украинских продуктов, подорожает на 8-10% - за счет увеличения стоимости овощей. При этом для самых бедных категорий населения, в том числе пенсионеров, новогодний стол подорожает до 15%.

“К сожалению, рост цен отразится на столе среднего украинца, и чем он беднее, тем более ощутимым будет возрастание цены по сравнению с прошлым годом. Блюда из картошки окажутся самыми дорогими, если сравнивать с 2018 годом. При этом традиционно наиболее дорогие продукты, такие как рыба и мясо, выросли в цене меньше всего”, - сказал он.

В то же время, цены на алкогольные напитки выросли незначительно.

“На алкоголь влияет преимущественно минимальная розничная цена, которая уже не поднималась полтора года. Водка подорожала на 3 грн за 0,5 л за последний год, шампанское – на 2-3 грн за бутылку”, - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, огурцы и помидоры в конце декабря подешевели на 12%, а овощи борщевого набора - на треть.

По данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре 2019 года замедлилась до 5,1% в годовом выражении, к октябрю цены выросли на 0,1%.