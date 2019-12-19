Сколько сахара произвели украинские заводы: свежие цифры

Украинские заводы с начала сезона сахароварения произвели 1,38 млн тонн сахара. В Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 1 млн 380 тыс. тонн сахара, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"По состоянию на 6 декабря изготовлено 1380,1 тыс. тонн сахара и переработано 9,14 млн тонн сахарной свеклы”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, всего по состоянию на текущую дату в Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ (сентябрь 2018 - август 2019) сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.

По данным аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в Украине по состоянию на 10 декабря собрано 9,8 млн тонн сахарной свеклы площади 220 тыс. га, или 100% к прогнозу.