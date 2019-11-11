В 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги в знак протеста против продажи земли (фото, видео)

Участники акции вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны и перекрыли их в 17 точках.

В знак протеста против продажи земли аграрии перекрыли дороги в 13 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС) в Facebook, в знак несогласия с действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны и перекрыли их в 17 точках.

Отмечается, что к акции протеста с лозунгом «Нет - распродаже Украины» присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах: Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской областях.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

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Правительственный законопроект предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, допуск к покупке земли иностранцев, а также ограничение - не более 15% в области и 0,5% сельхозземель в Украине в одни руки.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№2178-10), который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.