"Мое имущество – мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли (фото)

Акция, собравшая собственников земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, который предусматривает запуск в Украине свободного обращения земли до 1 октября 2020 года.

Около тысячи владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения вышли митинговать под Офис Президента Украины. Дольщики призывают власти отменить мораторий на землю и предоставить им право самостоятельно распоряжаться собственным имуществом.

Акция, которая собрала собственников земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, который предусматривает запуск в Украине свободного обращения земли до 1 октября 2020 года. Он позволит украинцам реализовать свои права на продажу земли.

«Я уже не в том возрасте и не в тех силах, чтобы обрабатывать землю самостоятельно, и чтобы как-то заработать, должен сдавать ее в аренду, однако тех денег, что получаю раз в год, едва хватает на месяц жизни. Надеюсь, что когда откроется рынок земли, стоимость моих паев вырастет и я смогу их продать», – рассказывает Виктор Дорогань, участник акции с Полтавщины.

Его мнение разделяет и Маргарита из Хмельницкого, раздраженная тем, что владельцы машин и квартир могут их продать и купить что-то другое, а владельцы земли не имеют такого права.

«У меня есть полтора гектара земли, которые остались мне в наследство. Я проживаю в областном центре, в то время как участок расположен в области, куда мне ходить проблематично. Для меня это бремя. И если бы я имела возможность эту землю продать, то получила бы возможность за вырученные средства закрыть свой кредит», – рассказывает Маргарита.

Возмущаются митингующие и из-за идеи проведения в Украине земельного референдума.

«Чего это судьбу моего имущества должны решать всей страной? Почему тетя на каблуках, которая работает в офисе, а поле видит исключительно из окна своего авто, когда едет за город, получает право разрешать или запрещать мне распоряжаться моей собственностью! Что она знает о моих проблемах? Что деньги нужны мне на лечение, а моим детям на обучение. Хочу сама распоряжаться своей землей!», – негодует Надежда с Черниговщины.

По убеждению Дмитрия Ливча, председателя общественной организации «Ассоциация свободных землевладельцев», которая выступила организатором мероприятия, вопрос отмены земельного моратория приобрел немалую остроту и создал такое напряжение в обществе, что решать его нужно незамедлительно.

«Вероятно 25 лет назад решение поделить землю колхозов между их членами было единственным правильным, однако время вышло. Произошла смена поколений, и сегодня мы имеем ситуацию, когда землей владеют одни, а обрабатывают ее другие. Следовательно, землевладельцы закованные не всегда приемлемыми условиями арендаторов и низкой стоимостью аренды», – подытожил он.

Напомним, в Украине продолжается активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 18 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект №2178-10, который дает возможность покупать землю в украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Также он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин. Ежегодно рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд за счет продажи, так и за счет аренды земли.

Правительство запустило информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине и открытия рынка земли.