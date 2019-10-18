Разумков заявил, что аграрный комитет повторно рассмотрит законопроект по рынку земли

Об этом председатель Верховной Рады сказал на заседании парламента в ответ на выступление председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет проведено еще одно заседание аграрного комитета, где будет рассматриваться законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента в ответ на выступление председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Перед тем Тимошенко отметила, что сегодня было проведено заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в тайном режиме, поскольку комитет должен был быть в 14.30, но собрали «ночью только тех членов комитета, которые являются сторонниками продажи земли, и в 9 часов утра провели заседание и провели решение о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и продавать более 210 тыс. га земли в одни руки».

Тимошенко сообщила, что Разумков собрал лидеров фракций парламента, где была достигнута договоренность, что на следующей пленарной неделе состоится заседание комитета по этому вопросу.

После этого председатель ВР сказал: «Мы действительно договорились, что следующее заседание комитета состоится через неделю - на следующей пленарной неделе (следующая пленарная неделя продлится с 29 октября по 1 ноября - УНИАН)».