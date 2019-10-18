В Укрлендфарминге рассказали, как через инновации повышают урожайность посевов

Инновации, которые внедрила Группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, позволяют экономить одному из крупнейших агрохолдингов страны миллионы.

Об успешных и перспективных технологиях, применяемых в агропроизводстве, специалисты агрохолдинга рассказали сайту Latifundist.com в рамках проекта Smart Field 2.0.

Агрохолдинг «Укрлендфарминг» является вторым по площади земельного банка в Украине (более 500 тыс. га) и входит в десятку крупнейших агрохолдингов мира. Он имеет собственную команду программистов и тесно сотрудничает с конструкторским бюро Bitrek. Компания представлена почти во всех областях Украины (кроме Черновицкой, Одесской и Закарпатской). Решение перейти на кластерную систему позволило создать массивы культур, которые легче обслуживать и обрабатывать. У холдинга есть своя метеостанция, флот дронов, лаборатория для анализа почвы. Получать, анализировать и контролировать информацию от каждого кластера помогают современные IT-технологии.

Одно из направлений, где активно внедряются инновации в холдинге «Укрлендфарминг» — это точное земледелие. Цель не только увеличить урожайность, но и добиться более рационального использования как потенциала земли, так и материальных ресурсов, — объяснил руководитель департамента агропроизводственной деятельности компании Владислав Тютюнник. Все сеялки в компании начали переоборудовать на систему Precision Planting. А благодаря встроенным в технику John Deere технологиям, специалисты получают аналитику по сеялкам этого производителя — какая норма, есть ли пропуски. Отдельное внимание уделяют дифференцированному внесению удобрений.

«Ленточное внесение удобрений в 2-4 раза эффективнее, чем привычное разбрасывание их по полю. Благодаря системе GPS мы можем в следующем году заехать и посеять именно в те рядки, где было внесено удобрение. В результате, корневая система развивается лучше, с меньшим стрессом переносит засушливые периоды», — объясняет Владислав Тютюнник.

В прошлом году в компании также начали практиковать pop-up внесение, то есть поверхностное внесение жидких комплексных удобрений на семена кукурузы и подсолнечника. Такая технология помогает растению быстрее развиваться, даже в прохладных условиях апреля. Всходы появляются быстрее на 2-3 дня, на неделю раньше зацветает кукуруза, и в итоге при уборке она имеет на 2-3% меньшую влажность. К тому же, удалось получить на 2-3 ц/га больше подсолнечника и до 4 ц/га кукурузы. Поэтому со следующего года технология будет масштабироваться.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.