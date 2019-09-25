СБУ изъяла контрабандной агрохимии почти на 25 миллионов гривень (фото)
Служба безопасности Украины изъяла контрабандную агрохимию стоимостью почти 25 миллионов гривень.
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Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" в арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины", - рассказали в СБУ.
По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.
Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 миллионов гривень и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.
Так, следователи СБ Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.