Ожидающиеся в Украине заморозки могут "ударить" по урожаю овощей

Ожидающиеся заморозки не несут угрозы для корнеплодов - картофеля и свеклы, но ухудшат качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

Заморозки, которые наблюдаются в Украине в течение нескольких дней, могут привести к снижению урожая овощей, а также ухудшит качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

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Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии УНИАН.

"Заморозки, которые мы ожидаем этой ночью, особенного влияния не будут иметь. Потому что при сложившейся ситуации и при тех снижениях, которые мы ожидаем, те культуры, которые вызрели, они неуязвимы, это больше касается огородных культур - томатов, огурцов, тех овощей, которые находятся на поверхности грунта", - сказала Адаменко.

Она отметила, что ожидающиеся заморозки не несут угрозы для корнеплодов - картофеля и свеклы, но ухудшат качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

Адаменко также отметила, что заморозки не будут иметь значительного влияния на качество урожая поздних зерновых в этом году. В то же время, засуха, которая наблюдается в сентябре, мешает своевременному проведению осенне-полевых работ и препятствует нормальному развитию уже посеянных семян, что может сказаться на будущем урожае зерновых.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", урожай овощей в 2019 году может сократиться на 5,8% и составить 8,9 миллиона тонн, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 миллиона тонн.