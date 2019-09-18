В Украине уже произвели почти 50 тысяч тонн сахара

Всего по состоянию на 17 сентября в Украине заработали 13 сахарных заводов из прогнозируемых 32.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 48,8 тысячи тонн сахара, что на 10% меньше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 года.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 16 сентября произведено 48,8 тысячи тонн сахара и переработано 412,5 тысячи тонн сахарной свеклы. На аналогичную дату прошлого года было произведено 54,8 тысячи тонн сахара и переработано 475 тысяч тонн сахарной свеклы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего по состоянию на 17 сентября в Украине заработали 13 сахарных заводов из прогнозируемых 32.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации "Укрцукор" сообщили, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 МГ могут вырасти на 18% - до 13 тысяч гривень/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 миллиона тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.