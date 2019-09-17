Ситуация с перевозкой зерновых Укрзализныцей катастрофическая – эксперт

О возможном коллапсе руководство Укрзализныци предупреждали заранее.

Ситуация с перевозкой зерновых Укрзализныцей – катастрофическая. Об этом заявил в эфире 24 канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Это коллапс. Особенно это проявилось на Юго-Западной железной дороге, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. У фермеров из-за этого перестали покупать зерно. Потому что его нельзя доставить в порты. Цены начали падать. Сейчас аграрии из-за транспортного коллапс на железной дороге теряют по 800 гривен на тонне", – рассказал Козаченко.

Как отметил председатель Украинской аграрной конфедерации, о возможном коллапсе руководство Укрзализныци предупреждали заранее. Даже призывали создать оперативный штаб.

"Но руководство монополиста на заседаниях штаба заявляет, что не могут ничего сделать. Мол, вот давайте подумаем, кому отдать предпочтение – тебе или тебе? И начинается в зале тут такая вот, скажем, бурная дискуссия. Трудно принимать решения в таком формате. Надо в конце концов подходить к этому с такой стратегической позиции. Аграрии в этом сезоне, готовы продавать около 55 миллионов тонн зерна. На три миллиона больше чем в прошлом году. Однако чем вывозить выращенное? Поэтому эта проблема – логистическая, становится самым большим препятствием для дальнейшего развития нашего сектора. И единственный путь преодоления этой проблемы – это срочно искать по всему миру хотя бы в аренду локомотивы, которых крайне не хватает", – отметил председатель Аграрной конфедерации.

Кроме того, по словам Леонида Козаченко, нужно начинать частную тягу, немедленно строить автомагистрали и развивать речное судоходство.

"Там есть много проблем. Но есть и перспективы. Нужно наращивать производство барж, буксиров для перевозки. В советские времена 11 миллионов тонн мы перевозили по рекам. Сейчас – примерно 3,5 миллиона. То есть это все то, что нам надо сделать в течение ближайших 2 – 3 лет, максимально приложить усилия, профессионализм и снять эту проблему логистики. Надо наводить порядок. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – подытожил Леонид Козаченко.