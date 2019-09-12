Украина сократила выручку от экспорта "молочки" на треть

При этом экспорт сыра в августе вырос на 77% по сравнению с июлем.

Украинские производители молока в августе сократили объемы общей денежной выручки от экспорта молокопродуктов на 33,8% - до 15,5 миллиона долларов, что на 7,9 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Об этом сообщает пресс-служба "Ассоциации производителей молока" (АПМ).

"Сравнивая внешнеторговую активность с августом прошлого года, хорошо заметен ее спад среди всех товарных групп молочного ряда. Так, продажи сливочного масла снизились - на 46,7% - до 1,2 тысячи тонн, сухого молока - на 40,8% - до 2,5 тысячи тонн, сыворотки - на 39,2% - до 1,4 тысячи тонн, сыра - на 20%, до 666 тонн, молока и сливок несгущенных - на 17,8% - до 1,7 тысячи тонн, а кисломолочных продуктов - на 11% - до 428 тонн", - говорится в сообщении.

В то же время экспорт сыра в августе вырос на 76,7% по сравнению с июлем. Согласно сообщению пресс-службы, это обусловлено открытием транзитных коридоров для украинских товаров со стороны России, что позволило активизировать торговлю со странами СНГ.

"Сокращение объемов внешней торговли, которое наблюдается в этом году, обусловлено сокращением поголовья коров, дефицитом молока в переработке, падением мировых цен на некоторые экспортные товары и укреплением курса национальной валюты", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне экспорт молочных продуктов из Украины увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,7 миллиона долларов.

По данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тысяч тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за прошлый год вырос на 37% - до 13,7 тысячи тонн.