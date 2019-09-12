В Украине начали сев озимых зерновых под урожай 2020 года

Уже засеяно 364 тысячи га.

Аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, и по состоянию на 11 сентября засеяно 364 тысячи га, или 5% к прогнозу, из 7,3 миллиона га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, посеяно: озимой пшеницы - 338 тысяч га, или 5% к прогнозу; ржи - 16 тысяч га, или 14% к прогнозу; озимого ячменя - 9 тысяч га, или 1% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс посеян на 892 тысячи га, или 83% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по состоянию на 9 сентября собрали 39,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 миллионов га, или 66% к прогнозу.

Ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 миллиона тонн с площади 9,96 миллиона га, или 99,9% к прогнозу; гречихи - 29 тысяч тонн с площади 46 тысяч га, или 32% к прогнозу; проса - 110 тысяч тонн с площади 58 тысяч га, или 64% к прогнозу; подсолнечника - 2,5 миллиона тонн с площади 1,2 миллиона га, или 21% к прогнозу.

Также аграрии из 15 областей Украины приступили к уборке кукурузы.