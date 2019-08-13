Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая кукурузы в Украине

Экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего маркетингового года может составить 30 млн тонн, что на 2 млн тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 2,5 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 36,5 млн тонн, сообщается в августовском отчете USDA.

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Согласно сообщению, экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2019-2020 МГ может составить 30 млн тонн, что на 2 млн тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Кроме того, Минсельхоз США увеличил прогноз производства украинской пшеницы в текущем маркетинговом году по сравнению с июльским прогнозом на 0,2 млн тонн - до 29,2 млн тонн, а прогноз экспорта - на 0,5 тыс. тонн - до 19,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

Аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 млн тонн.