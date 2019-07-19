Чистки НБУ по сути уничтожили банковский сектор в Украине - Бахматюк

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов - группы компаний «Укрлендфарминг» - Олег Бахматюк считает, что под видом очищения банковского сектора Национальный банк, по сути, уничтожил его полностью.

Об этом бизнесмен заявил во время батла мыслей на тему «Промышленники против НБУ», организованном Федерацией работодателей Украины. "У меня есть свое мнение относительно тех чисток, которые были проведены. Знаете, называть "очисткой" обрезание всех возможных потенциалов... Это не очистка. Думаю, время даст свою оценку всем этим завуалированным вещам, которые были сделаны", - заявил Бахматюк.

Одним из приоритетов работы Минфин называет сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий заявлял, что целевой ориентир министерства - 25% доли государственных банков в банковской системе Украины. Политика Нацбанка идет вразрез с этими заявлениями. Банковская «чистка» фактически превратила государство на «главного банкира» в Украине. В чистых активах доля государственных банков продолжает расти и уже составляет до 55,3%. В то же время доля банков с иностранным капиталом сократилась до 29,9%.

Олег Бахматюк - владелец одного из крупнейших европейских холдингов, группы компаний "Укрлендфарминг". Решение НБУ о ликвидации своего банка "Финансовая инициатива", ставшего жертвой так называемого "банкопада", который проводила бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева, Бахматюк оспаривает в судах.