В ФРУ предложили квотировать импорт минудобрений для защиты внутреннего рынка от монополизации предприятиями РФ

Как проанализировали журналисты, российские производители в последние годы либо вошли в состав акционеров предприятий других стран, либо резко нарастили экспорт удобрений в другие страны.

Несмотря на введение Кабинетом Министров эмбарго на поставки минеральных удобрений из РФ в Украину, российские поставщики научились обходить это препятствие путем замены страны-поставщика. Что чревато монополизацией внутреннего рынка и диктатом цен с их стороны в перспективе.

Такое мнение изданию Hubs, высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

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Как проанализировали журналисты, российские производители в последние годы либо вошли в состав акционеров предприятий других стран (Польша, Грузия), либо резко нарастили экспорт удобрений в другие страны, чего ранее не делалось (Турция, Литва, Болгария). Одновременно с этим, из этих стран значительно вырос импорт этой продукции в Украину. Например, Литва с 2015 г. нарастила поставки удобрений в 22,5 раза. При этом объем поставок российских удобрений в Литву совпадает с объемом поставок литовских удобрений в Украину. Таким образом российские производители научились обходить эмбарго на поставки удобрений на украинский рынок, утверждают эксперты.

«Поверить в целый ряд совпадений очень сложно. Скорее всего мы имеем дело со своп-операциями (операциями замещения – Ред.), давальческими схемами поставок и другими вариантами перераспределения продуктов. Понятно, что в этой ситуации даже полное эмбарго на российские удобрения не даст никакого эффекта… россияне будут диктовать цену на нашем рынке», – поясняет Руслан Ильичев.

В виду это в ФРУ предлагают использовать имеющиеся у государства рычаги защиты рынка, стараясь не задевать интересов аграриев, а также – наших экономических партнеров (Литвы, Польши, Турции, Грузии и др.). Таким методом может быть, например, квотирование импорта, по итогам специальных расследований МЭРТ. Это мировая практика, такие шаги позволят установить реальный контроль над соблюдением санкций, добросовестно распределят рынок между местными и иностранными производителями и не позволят допустить его монополизации Россией.

Как пишут журналисты, проблема заключается в том, что россиянам, за счет более низкой себестоимости продукции (сырье – природный газ – им обходится дешевле), удается выигрывать ценовые гонки у нашего химпрома. Ранее вводимы меры (отдельные санкции СНБО, антидемпинговые пошлины) также не оказали эффекта. Например, российские производители стали обходить антидемпинговые пошлины путем «подмены таможенного кода». По оценке Тамары Ковени, директора Черкасского государственного научно-исследовательского института технико-экономической информации в химической промышленности, таким образом, россиянам уже удалось сэкономить более 7 млрд грн. на уплате антидемпинговой пошлины в украинский бюджет.