Некоторые ягоды могут подорожать: эксперты спрогнозировали цены на "витамины" в ближайшие месяцы

Овощи и фрукты выросли в цене на 50-60% по сравнению с прошлым годом.

На этой неделе на рынках существенно увеличилось предложение малины, в связи с чем она резко подешевела на 20%.

Как сообщает сайт "Сегодня" со ссылкой на экспертов, если учесть общую тенденцию, то сейчас цены на овощи и фрукты должны идти на спад, поскольку увеличивается их предложение.

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"Сейчас имеем пик предложения. То есть сегодня не стоит ожидать подорожания чего-то", – сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Однако на предложение фруктов, а значит и на цены, влияет срок созревания того или иного сорта.

"По мере окончания сезона отходит клубника, а поздняя – немного вырастет в цене. То же самое будет с вишней, черешней", – говорит эксперт.

Также на предложение влияет погода. Из-за холодов клубника может подорожать на 7 грн за кг, добавляет Пендзин.

Предполагается и рост цен на чернику.

"[Возможное подорожание черники] связано с конкуренцией с перерабатывающими предприятиями. Например, оптом ягода стоит от 75 грн/кг, а перерабатывающие предприятия скупают по 60-65 грн/кг", – отмечает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар".

А вот существенного подорожания яблок из-за неблагоприятных погодных условий и вероятного падения урожая на треть – не ожидается.

"Заморозков в апреле, когда яблони цвели, не было. Трудно сказать, будет ли урожай или нет, но вегетация у них прошла без проблем", – добавил он.

В общем, прошлогодний урожай "витаминов" был лучше, поэтому снижение цен в этот период сезона не будет таким резким. Погодные условия больше всего сказались на урожае мягких ягод и косточковых. Поэтому, за исключением абрикосов, все дороже, чем в прошлом году, говорит Гетман.

Олег Пендзин добавляет: овощи и фрукты выросли в цене на 50 – 60% по сравнению с прошлым годом, хотя инфляция составляла только 9%, что объясняется сокращением предложения на рынке.