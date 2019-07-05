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На Херсонщине выращивают разноцветные арбузы (видео)

10:48, 05 июля 2019
Агро
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Цветные арбузы уже давно популярны в Европе / фото УНИАН

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Местная фермер надеется, что уже вскоре отечественная экзотика заменит на полках украинских супермаркетов иностранные экзотические ягоды.

В Европе, говорят эксперты, цветные арбузы уже давно популярны, а наши потребители только начинают знакомиться с необычным ассортиментом.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, цены на арбузы в Украине в июле текущего года выросли в 4,8 раза по сравнению с июлем прошлого года, до 8-10 грн/кг.

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Теги: #арбузы и дыни