На Херсонщине выращивают разноцветные арбузы (видео)

Местная фермер надеется, что уже вскоре отечественная экзотика заменит на полках украинских супермаркетов иностранные экзотические ягоды.

На Херсонщине выращивают необычные арбузы: зеленые снаружи - внутри желтые, желтые снаружи - красные внутри.

Читайте такжеАбрикосы в Украине подорожали в два раза

Местная фермер надеется, что уже вскоре отечественная экзотика заменит на полках украинских супермаркетов иностранные экзотические ягоды.

В Европе, говорят эксперты, цветные арбузы уже давно популярны, а наши потребители только начинают знакомиться с необычным ассортиментом.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, цены на арбузы в Украине в июле текущего года выросли в 4,8 раза по сравнению с июлем прошлого года, до 8-10 грн/кг.