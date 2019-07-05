На Херсонщине выращивают разноцветные арбузы (видео)
10:48, 05 июля 2019Агро
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Местная фермер надеется, что уже вскоре отечественная экзотика заменит на полках украинских супермаркетов иностранные экзотические ягоды.
Цветные арбузы уже давно популярны в Европе / фото УНИАН
На Херсонщине выращивают необычные арбузы: зеленые снаружи - внутри желтые, желтые снаружи - красные внутри.
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Местная фермер надеется, что уже вскоре отечественная экзотика заменит на полках украинских супермаркетов иностранные экзотические ягоды.
В Европе, говорят эксперты, цветные арбузы уже давно популярны, а наши потребители только начинают знакомиться с необычным ассортиментом.
Подробнее смотрите в сюжете ТСН.
Херсонский фермер выращивает разноцветные арбузы
Как сообщал УНИАН, цены на арбузы в Украине в июле текущего года выросли в 4,8 раза по сравнению с июлем прошлого года, до 8-10 грн/кг.
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