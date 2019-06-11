Несмотря на рекордный урожай, в Украине подорожали яблока: названы причины

Причиной роста цен на яблоки является сокращение предложения фруктов осенних сортов, которые традиционно не пользуются высоким спросом.

Яблоки в Украине за май выросли в цене на 13,9% из-за сокращения предложения фруктов осенних сортов, а также роста торговой активности в данном сегменте.

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Об этом сообщили аналитики компании Pro-Consulting, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

«Учитывая рекордный урожай 2018 года, цены на яблоки должны были упасть минимум на 30%. Но яблоки, наоборот, подорожали», - сказано в сообщении.

В сообщении также уточняется, что на оптовых рынках Украины стоимость яблок составляет в среднем 7-8 грн за килограмм, неделей ранее их средняя цена не превышала 6 грн.

По мнению экспертов, рост цен объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего этому способствует сокращение предложения фруктов осенних сортов, которые традиционно не пользуются высоким спросом. Кроме того, торговая активность в указанном сегменте заметно возросла, что также сказывается на росте цены.

В сообщении также отмечается, что высокий урожай 2018 года оказал негативное влияние на импорт яблок в Украину, показатель которого упал практически на 100%.

Как сообщал УНИАН, урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 млн тонн.

По состоянию на февраль 2019 года запасы яблок в Украине составили рекордные 280 тыс. тонн благодаря рекордному урожаю, а также низким темпам продаж этой продукции на внутреннем рынке.